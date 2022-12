"Ir ao Mundial'2026? Tenho de sentir a alegria do jogo e o jogo defensivo não propicia isso"

Lewandowski saiu insatisfeito com o jogo apresentado pela Polónia neste Mundial'2022. Competir no Campeonato do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá é algo que ainda não está definido na cabeça do goleador.

Robert Lewandowski não gostou da forma como a seleção da Polónia jogou neste Mundial'2022. Após a eliminação nos oitavos de final da prova, diante da França (3-1), o avançado do Barcelona deixou uma crítica ao estilo defensivo dos polacos, quando questionado sobre se irá disputar o Campeonato do Mundo de 2006.

"Ir ao Mundial'2026? Não sei, é um longo caminho ainda. Para continuar, tenho de sentir a alegria do jogo. O jogo defensivo não propicia essa alegria. Há várias coisas diferentes fora do futebol que determinam se estás feliz ou não. É difícil falar agora. Da parte física [estar em forma em 2026], não tenho medo. Mas há várias coisas que, juntas, podem decidir se será ou não o último Mundial", apontou Lewandowski, que apontou dois golos no Catar.