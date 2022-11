Instalada a polémica no Gana: "País de merda, espero que seja eliminado"

Jeffrey Schlupp não estará, ao que tudo indica, na lista de convocados, tendo em conta as palavras duras do agente nas redes sociais.

O Gana, adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial, ainda não divulgou a lista final de eleitos para o Catar, mas já está instalada a polémica. Jeffrey Schlupp, médio de 29 anos que alinha no Crystal Palace, não fará, ao que tudo indica, parte da convocatória, o que originou uma intervenção dura e muito deselegante por parte do agente que representa o jogador: Calvin Riches.

"Os ganeses são vergonhosos. Não voltem a ligar-me, nunca mais. Um grupo de imbecis, desde o presidente até ao treinador. Um grupo de criminosos na federação do Gana. É um país de merda, espero que seja eliminado", escreveu nas redes sociais.

Schlupp leva 15 jogos pelo clube da Premier League esta temporada. Foi 20 vezes internacional pelo Gana, com um golo marcado. A seleção africana integra o Grupo H do Mundial, juntamente com Uruguai e Coreia do Sul, além de Portugal.