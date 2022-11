"Instabilidade no balneário? A pessoa que publica essas histórias é um génio..."

Declarações de Roberto Martínez, selecionador belga, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Croácia, na quinta-feira (15h00), a contar para a terceira jornada do Grupo F do Mundial'2022.

Bélgica precisa de vencer para assegurar apuramento: "Nada mudou para nós. Não estamos satisfeitos com o nosso desempenho nos dois primeiros jogos [vítoria por 1-0 frente ao Canadá; derrota por 0-2 com Marrocos]. Agora cabe-nos a nós assumir a responsabilidade. Talvez tenhamos ouvido demasiado o que o mundo exterior estava a dizer".

Relatos de instabilidade no balneário: "Alguns meios de comunicação gostam de espalhar essas notícias falsas e negativas em vez de apoiarem a equipa mais talentosa da história do futebol belga. Não sei de onde surgem essas histórias ou quem as publica, mas essa pessoa é um génio... Eu, se fosse jornalista belga, preferia apoiar o meu país. Este grupo de jogadores merece respeito e admiração. Esta equipa ganhou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de 2018 e passou quatro anos sentada no topo do ranking da FIFA. O seu legado na história do futebol belga é enorme".

Lukaku: "Será importante que Lukaku esteja presente [contra a Croácia]. Ele faz a diferença dentro e fora do campo e é também um líder que tem influência no nosso balneário".

Jogo decisivo: "Este é um momento muito bom para reagir, pode ser o momento em que o nosso Mundial começa verdadeiramente. Ainda não vi uma equipa neste Mundual que jogue na perfeição. Se continuarmos assim, vamos estar no nosso melhor nível na fase a eliminar".