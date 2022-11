Autoridades do Catar confirmaram que um incêndio deflagrou num edifício em construção.

Um incêndio deflagrou perto do estádio Lusail, no Catar, no qual a Argentina defrontará este sábado o México, a partir das 19h00.

As autoridades daquele país confirmaram que um incêndio deflagrou num edifício em construção, em Lusail, a 3,5 quilómetros do estádio do jogo desta tarde.

De acordo com o Ministério do Interior do Catar, o incêndio começou pouco depois do meio-dia (hora local - 9h00 em Portugal continental). Não há relatos de quaisquer feridos.