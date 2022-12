Imprensa inglesa revela motivo pelo qual Sterling falhou o jogo com o Senegal

Federação Inglesa comunicou que Sterling estava com um problema familiar e que, por isso, iria falhar o jogo com o Senegal. De acordo com o The Sun, a casa do extremo foi assaltada.

Raheem Sterling falhou o Inglaterra-Senegal (3-0), dos oitavos de final do Mundial'2022, este domingo. A Federação inglesa justificou, ainda antes do início da partida, que o motivo estava relacionado com um problema familiar.

Horas mais tarde, o jornal britânico The Sun avançou que a casa do extremo do Chelsea foi assaltada na noite de sábado e o internacional inglês viajou, então, para Inglaterra para estar junto da família.

Sterling não esteve presente no duelo com os senegaleses, mas, segundo a mesma publicação, deverá estar de regresso para defrontar a França, nos quartos de final da prova.