Imprensa brasileira desvenda oito dos pré-convocados de Tite

Luiz Henrique joga no Bétis

Uma das grandes surpresas é a presença de Luiz Henrique

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convenceu Tite a desistir da ideia de anunciar os 55 pré-convocados do Brasil para o Mundial, mas, a conta-gotas, a Imprensa brasileira tem lançado alguns dos nomes que fazem parte das opções do selecionador. Uma das grandes surpresas é a presença de Luiz Henrique.

De acordo com o portal Globoesporte, o avançado que trocou o Fluminense pelo Bétis no verão passado é um dos concorrentes por uma vaga no ataque, embora a sua falta de experiência internacional - não tem nenhuma internacionalização - o possa prejudicar na corrida contra pesos pesados. Refira-se que, na presente temporada, o avançado, de 21 anos, leva dois golos pelo Bétis em 15 jogos disputados.

A mesma publicação também avançou que cinco jogadores do campeão sul-americano Flamengo fazem parte do grupo de 55 jogadores: são eles o guarda-redes Santos, o lateral-esquerdo Filipe Luís, o médio Everton Ribeiro e os avançados Pedro e Gabigol. Por sua vez, o Fluminense também estará representado pelo central Nino e pelo médio André, revelações da equipa de Fernando Diniz.