Imprensa alemã debate golo do Japão à Espanha e fala em destino anunciado

Imprensa alemã critica a seleção germânica pela eliminação na fase de grupos do Mundial'2022. Mas também aponta dúvidas sobre o golo do Japão diante da Espanha que teve influência no destino dos alemães.

A Alemanha foi eliminada do Mundial'2022. Apesar da vitória sobre a Costa Rica, por 4-2, o triunfo (2-1) do Japão sobre a Espanha atirou os germânicos para fora do torneio - nipónicos e espanhóis seguiram para os oitavos de final.

Em reação ao desaire, a imprensa alemã não poupou a equipa, mas também se mostrou surpreendida pelo golo validado ao Japão em que fica a dúvida sobre se a bola saiu ou não do terreno de jogo - o VAR validou o golo, mas por uma questão de milímetros.

"Como em Wembley", escreve o jornal Bild, em alusão ao Mundial'1966, em Inglaterra, em que a Alemanha perdeu por 3-2 com a equipa da casa e houve um golo validado aos ingleses, da autoria de Geoffrey Hurst, em que também ficou a dúvida sobre se a bola tinha ou não cruzado a linha de golo.

"A bola cruzou ou não o limite da linha de fundo?" e "a poucos milímetros e, ainda assim, a muitos quilómetros do melhor futebol do mundo", lê-se no Der Spiegel.

"Dentro ou fora? Milímetros decidiram a eliminação da Alemanha", escreve o Die Welt, que falta também num destino "anunciado".

Já o jornal Die Zeit aponta que a eliminação "não deixa toda a gente triste", visto que muitos alemães se opuseram à organização do Mundial no Catar.