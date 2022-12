Hugo Sánchez, lenda do Real Madrid, diz que a Espanha perdeu de propósito e explica porquê

Antigo jogador dos merengues diz que La Roja quis evitar confronto com Brasil nos quartos do Mundial

De forma surpreendente, a Espanha perdeu, por 1-2, diante do Japão na última jornada da fase de grupos do Mundial. Com o resultado, La Roja perdeu a liderança do grupo e Hugo Sánchez, lenda do Real Madrid, defendeu que o resultado negativo foi forçado pela seleção de Luis Enrique.

"Se posso assegurar que a Espanha perdeu de propósito para evitar o Brasil nos quartos? Sim. Não estou lá, não estou dentro da cabeça de Luis Enrique, que, ainda assim, terá pensado na forma de evitar o Brasil nos quartos. É um risco e assumes esse risco", referiu o antigo avançado dos merengues, em declarações à ESPN.

Ao ficar em segundo, a Espanha poderá enfrentar nos quartos a seleção de Portugal, caso as duas equipas ultrapassem os oitavos e caso a equipa de Fernando Santos confirme o primeiro lugar na derradeira jornada, algo que La Roja não conseguiu fazer.