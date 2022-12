Hugo Lloris fica ainda mais como o "número um" dos Mundiais

Passa a ser ele o guarda-redes com mais jogos em campeonatos do Mundo.

O francês Hugo Lloris vai por certo ser titular este domingo pela França, o que significa que passa a ser ele o guarda-redes com mais jogos em campeonatos do Mundo, com um total de 20 efetuados.

Neuer tem 19 e deixa de ocupar o topo do pódio, enquanto Maier e Taffarel têm 18. Iker Casillas, Peter Shilton e Dino Zoff somaram 17 partidas em fases finais do torneio.