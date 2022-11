"Houve muita pressão sobre os jogadores do Irão e pode tê-los afetado no primeiro jogo"

Representante do Irão em Portugal gosta de futebol mas não quer misturas com política. Sobre direitos humanos diz não haver uma receita. O Irão tem estado no olho de um furacão de protestos e questões humanitárias que foram transportados para o Mundial. A O JOGO, o embaixador iraniano falou de futebol e de perspetivas diferentes.

Morteza Damanpak Jami, embaixador do Irão em Portugal e fã de futebol, esperava melhor entrada da sua seleção no Mundial. A goleada perante a Inglaterra (6-2) deveu-se a terem "subestimado o adversário, um jogo demasiado defensivo na primeira parte e outros elementos, como demasiada pressão sobre os jogadores, que podem ter afetado a seleção". Na segunda parte viu, contudo, melhorias e dois golos (ambos de Taremi), que tiveram sequência na vitória sobre Gales. Seguem-se os EUA.

Quem vai ganhar o Mundial e o que pode fazer Portugal?

-Normalmente, pensa-se em Brasil, Argentina, França ou Alemanha... mas já assistimos a surpresas! Os meus amigos portugueses acreditam que Portugal pode ser campeão e tem jogadores no topo da forma. Toda a gente gosta do Ronaldo, mas eu também admiro outros, como os portistas Diogo Costa, Pepe e Otávio.