Hervé Renard: "Os astros alinharam-se todos para nós. É uma vitória que vai ficar para a história"

Declarações de Hervé Renard, selecionador da Arábia Saudita, no final do encontro Argentina-Arábia Saudita (1-2), da primeira jornada do Grupo C do Mundial de 2022, disputado em Lusail, no Catar.

Vitória memorável: "Sinto-me leve com esta vitória. Felicitações a estes fantásticos jogadores. Felicito-os sempre e já o faço há três anos. Hoje, para resumir, diria que os astros se alinharam todas para nós. É uma vitória memorável, que vai ficar para a história, e isso é o que interessa, mas temos de olhar para o futuro, pois ainda temos dois jogos muito difíceis. Não podemos esquecer que a Argentina continua a ser uma equipa fantástica, que estava há 36 jogos sem perder. São os campeões em título da Copa América, com grandes jogadores, mas é o futebol, é assim. Por vezes é a loucura no mundo futebolístico."

Motivação da Argentina: "Fizemos uma grande festa, durante 20 minutos, e é isso. Quando estamos num Mundial, temos de acreditar em nós. Tudo pode acontecer no futebol e, por vezes, o adversário é ultrapassado pela nossa motivação. O Lionel Messi vai jogar com a Arábia Saudita e dirá a si mesmo que deve começar bem, claro, mas não é a mesmo coisa do que jogar contra o Brasil."

Avaliação ao desempenho da equipa: "Taticamente, não estivemos bem na primeira parte e penso que se tivéssemos sofrido o segundo golo teria sido o nosso fim, mas na segunda parte corrigimos."