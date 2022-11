Perfil: Hervé Renard, a velha raposa do deserto

Perfil do selecionador da Arábia Saudita

Renard, raposa em francês, é o melhor apelido que poderia ter o selecionador da Arábia Saudita, que esta manhã derrotou a Argentina por 2-1. E elevou a equipa asiática a um nível de heroísmo semelhante ao dos Camarões, que em 1990, em Itália, derrotaram uma alvi-celeste então campeã mundial no jogo de abertura do Mundial. Hervé Renard, dizíamos, é uma velha raposa do futebol e se provas faltassem quanto à forma como preparou e motivou a sua equipa para defrontar Messi e companhia basta olhar à distância percorrida pelas duas seleções: 101 km a sul-americana, 111 km a saudita!

Antigo defesa (do Cannes, sobretudo), Renard, 54 anos, notabilizou-se enquanto treinador de seleções do continente africano, tendo sido o primeiro técnico a ganhar a Taça das Nações Africanas por dois países diferentes, Zâmbia em 2012 e Costa do Marfim em 2015. Portugal também provou da astúcia deste natural de Aix-les-Bains, no Mundial'2018, quando ele treinava Marrocos. A equipa das Quinas ganhou, 1-0 por Cristiano Ronaldo logo aos 4', mas teve de sofrer bastante para somar os três pontos.

Hervé Renard, a raposa do deserto, é uma das primeiras grandes figuras deste Mundial!