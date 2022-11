Herdman orgulhoso, apesar da eliminação: "Escrevemos o nosso nome na história do Canadá"

Declarações de John Herdman, selecionador canadiano, após o Croácia-Canadá (4-1), partida relativa à segunda jornada do Grupo F do Mundial'2022 e que ditou a eliminação da seleção da América do Norte.

Derrota: "Tivemos um grande começo. Celebrámos o objetivo pelo qual esperávamos [o primeiro golo do Canadá num Campeonato do Mundo]. Depois dos dois primeiros golos croatas, tivemos de fazer mudanças e abrir espaços e, frente a uma equipa como a Croácia, isso expõe-nos à qualidade das suas transições".

Qual é o sentimento que fica? "Estou orgulhoso dos rapazes, eles tiveram alguns bons momentos. Não conseguimos igualar o adversário e isso obrigou-nos a avançar e a expormo-nos às suas qualidades. Mostrámos durante 35 minutos que podíamos competir com os melhores. Não foi fácil para eles durante esses 35 minutos. Estou orgulhoso do que eles fizeram".

Eliminação: "Amanhã ficaremos desapontados, o que é normal num contexto competitivo, mas escrevemos o nosso nome na história desportiva do nosso país. Ainda temos um jogo grande contra Marrocos [quinta-feira, 15h00]. Queremos um bom resultado, uma vitória para o Canadá e mostrar ao país que estamos no caminho certo para 2026. Conseguimos marcar um golo, mas ainda não ganhámos um ponto".