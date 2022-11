Hazard e o protesto dos alemães: "Teria sido melhor não fazer aquilo e ganhar"

Jogadores da Alemanha taparam a boca depois de não poderem usar a braçadeira "One Love". O capitão da Bélgica foi crítico e defende que está no Catar para jogar futebol e não para manifestações políticas

O capitão da Bélgica, Eden Hazard, acabou por não usar a braçadeira "One Love" e a seleção dos diabos vermelhos não fez depois nenhum protesto como a da Alemanha. O gesto dos alemães, de tapar a boca na fotografia oficial do primeiro alinhamento no Mundial, foi, até, criticado por Hazard.

"Não me sinto confortável a falar disso porque estou aqui para falar de futebol. Condicionaram-nos um bocado com a ameaça de sanção. Não queria começar o jogo com um cartão amarelo, teria sido um problema para o resto do Mundial", começou por dizer.

Depois, questionado precisamente sobre o gesto dos alemães, atirou: "Sim, mas depois perderam o jogo. Teria sido melhor não fazer aquilo e ganhar. Estamos aqui para jogar futebol. Eu não estou aqui para enviar uma mensagem política. Queremos estar concentrados no futebol."