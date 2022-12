Harry Kane não esconde tristeza por eliminação: "Vai levar algum tempo a superar"

Avançado da seleção inglesa recorreu às redes sociais e lamentou desfecho

Harry Kane era a voz da desilusão inglesa no final do encontro com a França, que terminou com derrota dos britânicos, por 2-1. O avançado do Tottenham admitiu mesmo que vai precisar de tempo para esquecer o desaire.

"Absolutamente destruído. Demos tudo e tudo acaba por resumir-se a um pequeno detalhe pelo qual assumo a responsabilidade. Não há como esconder isso, dói e vai levar algum tempo a superar, mas faz parte do desporto", referiu, nas suas próprias redes sociais.

