Hansi Flick e a polémica frase de embaixador do Mundial: "Deixou-nos chocados"

Redação com Lusa

Selecionador alemão não deixou de abordar a questão dos direitos humanos no Catar e a sua perplexidade perante as mais recentes declarações de um responsável do país.

Antes de revelar, esta quinta-feira, os nomes dos 26 escolhidos para o Mundial'2022, o selecionador alemão Hansi Flick não deixou de abordar a questão dos direitos humanos no Catar e a sua perplexidade perante as mais recentes declarações de um responsável do país.

"Deixou-nos sem palavras, chocados", disse Flick, a propósito das declarações do ex-futebolista catari Khalid Salman, embaixador do Mundial, em que referiu que a homossexualidade "é um distúrbio mental".

A Alemanha integra o Grupo E do Mundial'2022, cuja fase final se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, estreando-se frente ao Japão, a 23 de novembro, e defrontando depois a Espanha, a 27, e a Costa Rica, a 1 de dezembro.