Hakimi festejou à "pinguim" após eliminação da Espanha. Saiba porquê

Marrocos eliminou a Espanha nos oitavos de final do Mundial'2022 e, após Achraf Hakimi ter convertido com sucesso a cobrança que ditou a passagem da sua nação, aproveitou para mandar uma bicada a Luis Enrique, que decidiu não convocar Sergio Ramos, seu colega de equipa no PSG.

Marrocos eliminou na terça-feira a Espanha nos oitavos de final do Mundial'2022, após vitória no desempate por grandes penalidade (0-0 ao fim de 120 minutos).

Achraf Hakimi, lateral direito marroquino, converteu à panenka o penálti que decidiu a inédita passagem da nação africana aos quartos do torneio, aproveitando o facto de os espanhóis não terem conseguido marcar em três tentativas.

Logo após ter abanado as redes de Unai Simón, Hakimi chamou a atenção ao festejar à "pinguim", numa clara provocação a Luis Enrique, selecionador espanhol, que decidiu não convocar Sergio Ramos, seu colega de equipa no PSG.

A dança foi criada por Hakimi, Kylian Mbappé e o veterano central, sendo que até o avançado francês reagiu rapidamente ao festejo nas redes sociais.

Recorde-se que, logo após a convocatória de Espanha para o Mundial ter sido conhecida, Hakimi respondeu à ausência de Ramos com um grande elogio no Twitter: "Sergio Ramos é o melhor defesa do Mundo".

Marrocos vai defrontar Portugal no sábado (15h00), em jogo dos quartos de final do Mundial'2022. Caso a Seleção Nacional vença, irá encontrar nas meias o vencedor do jogo entre Inglaterra e França, que será disputado quatro horas depois (19h00).

Veja o festejo: