Há quem não concorde com as decisões de Southgate: "Onde raio estava Foden?"

Antigas estrelas da seleção inglesa lançaram críticas na direção de Gareth Southgate após o nulo entre a Inglaterra e os Estados Unidos.

A Inglaterra, atual líder do grupo B do Mundial'2022, empatou 0-0 na sexta-feira com os Estados Unidos, terceiros classificados, e, após o jogo, houve muitas críticas às decisões de Gareth Southgate, especialmente por não ter utilizado Phil Foden, jovem estrela do Manchester City.

"A grande questão é: onde raio estava Foden? A Inglaterra não pode repetir os erros do passado e desperdiçar um talento tão especial. Enquanto a Inglaterra estava com dificuldades em criar oportunidades, quase dava para ouvir uma nação a gritar para a televisão: 'Mete o Foden a jogar'", escreveu Jamie Carragher, antigo central inglês, na coluna de opinião que detém no jornal The Telegraph.

"Eu era daqueles que esperava que Gareth Southgate apostasse no jovem do City. É desconcertante que ele o tenha deixado no banco, quando o jogo estava a suspirar pela sua criatividade. Se me tivessem dito, antes do torneio, que Foden só teria participado em 19 minutos durante os primeiros dois jogos do Mundial, o meu pensamento inicial seria que ele se teria lesionado", acrescentou.

Já Gary Neville, antigo lateral direito da seleção dos "três leões", considerou, de forma irónica, que a falta de minutos de Foden é uma escolha "interessante" e Michael Owen, vencedor da Bola de Ouro de 2001, lamentou nas redes sociais: "Incrível como usámos 14 jogadores até agora mas o nosso médio mais talentoso continua no banco".

Por fim, John Terry, antigo capitão inglês, foi pelo mesmo caminho dos antigos colegas de equipa: "Desapontado com algumas das mudanças táticas, muito negativas do meu ponto de vista. Senti falta de Foden", escreveu no Twitter.