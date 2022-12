Declarações de Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Croácia, na terça-feira (19h00), relativo às meias-finais do Mundial'2022.

Croácia: "Esperamos um jogo muito difícil contra uma equipa que é mesmo uma equipa, porque jogam como o que são, um grande grupo e que nos vai tornar as coisas difíceis. As comparações com o anterior Mundial não correspondem à verdade, mas estou convencido de que são uma grande equipa, com enormes jogadores".

Críticas pelo jogo frente aos Países Baixos: "O jogo do outro dia não se jogou como deveria ser. O futebol é isto mesmo, às vezes há que defender e às vezes há que atacar. Existe um árbitro para ditar a justiça. Sabemos perder e sabemos ganhar, perdemos contra a Arábia Saudita e saímos calados. Ganhámos a Copa América e depois houve uma imagem linda de desportivismo no túnel dos balneários, com Neymar. Esse tema está fechado. Respeitamos profundamente todos os adversários contra quem jogamos. Há que enterrar essa ideia de que não sabemos ganhar nem perder, está a prejudicar a forma como representamos o nosso país".

Messi nunca pareceu tão motivado: "Não me surpreende, ele sempre foi assim connosco. Tem orgulho e vontade de continuar a jogar de uma forma que causa inveja".