Há caso Benzema? Relação entre jogador e selecionador pode impedir viagem ao Catar

Ligação entre Didier Deschamps e o Bola de Ouro não é a melhor. Jogador ainda não decidiu se vai à final do Mundial

Continua a dúvida em torno da presença de Karim Benzema na final do Mundial. O jogador já está recuperado e pode receber a medalha no próximo domingo, mas a relação azeda com o selecionador não garante a presença no Catar.

De acordo com o L"Équipe, a ligação entre Deschamps e Benzema não é boa. Tudo por culpa do discurso do avançado na gala da Bola de Ouro, quando não mencionou por uma vez o nome do atual selecionador gaulês.

Pogba e Nkunku, ausentes e substituídos da convocatória, deverão mesmo marcar presença no estádio Lusail, ainda que não possam receber a medalha. Quanto a Benzema, há que esperar mais umas horas.