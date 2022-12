Há 20 anos que o Uruguai não caía na fase de grupos de um Mundial

No Mundial, Fede Valverde não conseguiu dar continuidade ao rendimento que vinha a apresentar ao serviço do Real Madrid

Esta foi a quarta vez que a seleção celeste não conseguiu ultrapassar a primeira fase do certame intercontinental.

O Uruguai, bicampeão do mundo (1930 e 1950), ficou-se pela fase de grupos do Mundial do Catar, num agrupamento que incluía Portugal, Coreia do Sul - os dois apurados para os oitavos de final - e Gana.

A última vez que a seleção celeste não conseguiu ultrapassar a primeira fase do certame intercontinental foi há 20 anos, no Mundial da Coreia do Sul e Japão, em 2002. Nessa altura, inserida no Grupo A, a turma "charrúa" terminou no terceiro lugar, atrás de Dinamarca e Senegal e à frente da seleção francesa. Curiosamente, nesse Campeonato do Mundo, Portugal também ficou pela fase de grupos.

Esta foi a quarta vez que o conjunto uruguaio não chegou à fase a eliminar do Mundial (2022, 2002, 1974 e 1962).