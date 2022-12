Gvardiol comenta lance com Messi: "Não chorei por ter sido batido por ele"

Gvardiol comentou com fair-play o lance em que foi batido por Messi e apontou à medalha de bronze

Considerado por muitos como um dos melhores centrais deste Mundial, Gvardiol ficou pregado ao chão no lance de Messi que culminou no 3-0 da Argentina sobre a Croácia, apontado por Julián Álvarez, e acabou a partida das meias-finais em lágrimas.

Porém, o próprio explicou que estas nada tiveram a ver com a incapacidade de travar o capitão argentino e até comentou o lance de forma bem-humorada. "Já tinha tido a oportunidade de enfrentar Messi, mas é um jogador completamente diferente quando veste a camisola da sua seleção. Posso contar aos meus filhos que joguei contra o melhor jogador da história na meia-final de um Mundial. Não chorei por ter sido batido por ele, mas por outras coisas. Não há jogador que não cometa erros. Eles fazem parte do desporto e vou tentar não cometer muitos no futuro", frisou o central do RB Leipzig.

Revelando sentir-se honrado por ver o seu nome entre os candidatos ao prémio de Melhor Jovem do Mundial, Gvardiol garantiu, porém, que abdicaria do prémio pela medalha de bronze. "Gostaria de receber o prémio para o melhor jovem do Mundial, mas seria ainda melhor voltar a casa com a medalha de bronze. Vamos lutar muito para vencer Marrocos e dar esta derradeira alegria ao nosso povo, que bem merece", salientou, garantindo que está quase recuperado da mazela no pé esquerdo que o obrigou a ser infiltrado para jogar com a Argentina: "Ainda temos dois dias até ao jogo de atribuição do terceiro lugar e estou seguro que estarei em condições de jogar."

O avançado Andrej Kramaric também falou e elogiou a seleção de Marrocos. "Não estou surpreendido pelos resultados deles. São uma grande equipa. Jogam bem, são muito organizados, especialmente defensivamente, e têm muito talento na frente. Eles vão dar a vida para conseguir a medalha [o terceiro lugar]. Espero um jogo parecido ao da fase de grupos, ninguém pode cometer erros, porque podem sair muito caros em jogos destes", referiu.

Croácia e Marrocos jogam no sábado, a partir das 15h00, o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares do Mundial'2022.