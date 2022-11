Gundogan no final do Espanha-Alemanha: "Esta competição é uma loucura"

Declarações do jogador alemão Gündogan no final do encontro Espanha-Alemanha (1-1), da segunda jornada do Grupo E do Mundial de 2022

O início: "Podíamos ter marcado no princípio e, quando o fizemos, anularam-nos o golo. Tivemos muito boas ocasiões e fomos um pouco melhores, mas o resultado final é justo, frente a uma Espanha que é muito difícil. Agora, jogamos tudo na última jornada.

Loucura: "Esta competição é uma loucura e sabemos que vai haver muitos momentos dramáticos. Os jogos têm muitos "vai e vem". No banco, estava a falar com o Thomas Müller e sentimos que podíamos marcar um golo. A definição do ​​​​​​​Niclas [Füllkrug] foi incrível".