Guarda-redes uruguaio do Arouca: "Portugal é favorito, até pelos jogadores que tem"

Redação com Lusa

Portugal defronta o Uruguai na segunda-feira, às 19h00, em jogo relativo à segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022.

O guarda-redes uruguaio do Arouca, Ignacio de Arruabarrena, disse este domingo que Portugal é "favorito" na partida de segunda-feira frente aos seus conterrâneos, da segunda jornada do Grupo H do Mundial'2022.

O guardião, que se transferiu este ano do Montevideo Wonderers (Uruguai) para a equipa de Armando Evangelista, reconheceu que Portugal parte na frente para o duelo "pelos jogadores que tem" e por ocupar o primeiro lugar no grupo, mas acredita que a seleção do seu país possa vencer o jogo.

"Portugal é favorito, até pelos jogadores que tem. Mas, de coração, torço pelo Uruguai e acho que, com raça, também podemos ganhar o jogo. Acredito que vai ser um jogo muito difícil para ambas as equipas", disse o futebolista de 25 anos, em declarações à Lusa.

Relativamente ao primeiro jogo da seleção "celeste", um empate sem golos frente à Coreia do Sul, o guarda-redes não se mostrou totalmente satisfeito, apesar de reconhecer que o resultado não acaba com as aspirações dos sul-americanos em passar o grupo.

"Historicamente, o primeiro jogo custa sempre muito ao Uruguai. Naturalmente, queríamos ganhar, mas eu creio que o empate não nos deixa eliminados", afirmou.

Arruabarrena esteve também atento à vitória de Portugal na principal competição de seleções, num jogo que considerou bastante diferente do desafio entre uruguaios e sul-coreanos, pela forma como Portugal e Gana abordaram a partida.

"O jogo entre Portugal e Gana foi muito mais aberto do que o nosso com a Coreia [do Sul]. Portugal procurou os três pontos, buscando o ataque, enquanto que o Gana foi muito inteligente a procurar o contra-ataque para fazer os golos. Mas acho que a qualidade individual dos jogadores de Portugal acabou por fazer a diferença", concluiu.

A equipa das Quinas defronta o Uruguai a partir das 19h00 (hora portuguesa) de segunda-feira, no Estádio de Lusail, em jogo do grupo H do Mundial'2022 do Catar.