Guarda-redes do Irão com suspeitas de traumatismo craniano

Mundial'2022 começa mal o ex-Boavista e guarda-redes do Irão, Alireza Beiranvand

Alireza Beiranvand, guarda-redes do Irão, chocou com um companheiro de equipa no encontro com a Inglaterra, da primeira jornada do grupo B do Mundial'2022.

E ficou em muito mau estado. Se numa primeira fase, o destaque era o facto do de Beiranvand sangrar de forma abundante do nariz, mais tarde, passou a temer-se que sofrera mesmo um traumatismo craniano. O que o obrigou a realizar exames complementares num hospital catari.

Recorde-se que o ex-guardião do Boavista ainda tentou permanecer em campo, mas acabou por ter de ser substituído ao minuto 20.