Grujic assiste na goleada da Sérvia ao Barém antes do Mundial'2022

Médio do FC Porto jogou meia hora e fez o passe para o quarto golo nos 5-1 à seleção treinada por Hélio Sousa

O último teste da Sérvia antes de rumar ao Catar correu de feição e até contou com passe para golo de Marko Grujic. O médio do FC Porto começou no banco, sendo lançado ao minuto 60 e ainda a tempo de assistir para o quarto golo do conjunto dos Balcãs na goleada por 5-1 ante o Barém (seleção orientada por Hélio Sousa), em jogo disputado na capital daquele país árabe.

Os sérvios adiantaram-se no marcador logo aos oito minutos, num livre direto irrepreensível de Dusan Tadic. A equipa da casa até chegou ao empate pouco depois (15"), num penálti convertido com sucesso por Yusuf Hilál, e conseguiu aguentar as investidas do conjunto europeu até ao intervalo; na segunda parte, porém, acabaria por sucumbir aos ataques da Sérvia, com Tadic (outra vez) a repor a vantagem aos 50" e a assistir outro Dusan, no caso Vlahovic, logo no minuto seguinte.

Aos 87" surgiria então o quarto golo, fabricado por suplentes utilizados: Grujic colocou a bola em Djuricic, com o antigo jogador do Benfica a faturar. Em cima do minuto 90, outra antiga águia (Jovic) fecharia a contagem.

No Mundial do Catar, que decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, a Sérvia está integrada no Grupo G, juntamente com Brasil, Suíça e Camarões.

A Sérvia está pela terceira vez num Mundial, não tendo passado da fase de grupos em 2010 e em 2018.