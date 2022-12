Grant Wahl homenageado no Inglaterra-França

Jornalista faleceu durante o Países Baixos-Argentina de sexta-feira

A FIFA prestou homenagem ao jornalista norte-americano que faleceu ontem, durante o Países Baixos-Argentina. O tributo ocorreu esta noite no Inglaterra-França, com um ramo de flores e uma fotografia sua no local na tribuna de Imprensa onde se deveria ter sentado durante esta partida.

A sua morte, aos 49 anos, está a ser investigada e o irmão já acusou de que terá sido envenenado.

Tonight we pay tribute to Grant Wahl at his assigned seat in Al Bayt Stadium. He should have been here. Our thoughts remain with his wife Céline, his family, and his friends at this most difficult time ❤️ pic.twitter.com/8j5pTQOrHe - FIFA Media (@fifamedia) December 10, 2022

Grant foi assistido no estádio Lusail na sexta-feira, recebeu massagem cardíaca, mas não resistiu. No seu último podcast tinha dito que tinha ido a uma clínica em Doha por uma alegada bronquite.