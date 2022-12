Gotze, o responsável por Messi ter sido finalista vencido no Brasil, reagiu assim à glória argentina

Internacional alemão, que marcou o golo decisivo na final de há oito anos, no prolongamento, partilhou uma imagem da rendição de Messi, que conquistou, no Catar, o seu primeiro Mundial

Mario Gotze, herói alemão na final de 2014 e responsável por Messi ter saído dos relvados brasileiros como finalista vencido do Campeonato do Mundo, também reagiu à vitória argentina no Catar.

Partilhando uma imagem com o astro a consolar a sua própria versão de 2014, o jogador do Eintracht Frankfurt ganhou a simpatia de muitos argentinos, que, assim, de alguma forma, esqueceram a desilusão de há oito anos.