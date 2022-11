Golo de Alphonso Davies à Croácia é, até agora, o mais rápido do Mundial do Catar

O jogador canadiano, que representa o Bayern Munique, abriu o ativo de cabeça, logo aos dois minutos.

O golo de Alphonso Davies à Croácia, no jogo da segunda jornada do Grupo F, que está a decorrer no Khalifa International Stadium, em Doha, foi, até ao momento, o mais rápido do Mundial do Catar.

Aos dois minutos do encontro, o esquerdino do Bayern Munique, de 22 anos, marcou de cabeça, após um cruzamento da direita de Tajon Buchanan.

Nas últimas três edições do Campeonato do Mundo, o dinamarquês ​​​​​​​Zanka Jorgensen, diante da Croácia, no Rússia 2018, o norte-americano Clint Dempsey, frente ao Gana, no Brasil 2014, e o ganês Asamoah Gyan, contra a Chéquia, no África do Sul 2010, foram os autores dos tentos mais madrugadores.