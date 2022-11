Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações de José María Giménez, defesa-central do Uruguai e do Atlético de Madrid, após a derrota por 2-0 com Portugal, na segunda-feira.

Sobre o duelo com João Félix no Portugal-Uruguai: "É futebol. Fora de campo somos amigos, mas em campo não o conheço."



Passagem aos oitavos de final: "Dependemos apenas de nós. Custou-nos a primeira parte, nem tanto a segunda. Criámos muitas ocasiões e tivemos oportunidades para abrir o marcador e depois também para empatar o jogo."

A Seleção de Portugal: "É difícil jogar contra uma equipa como Portugal, que tem muita qualidade e velocidade no ataque."