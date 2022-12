Giroud faturou contra a Inglaterra: "Sabia que ia marcar mais um golo"

Giroud com os colegas de seleção atrás dele, nos festejos da França

Declarações de Giroud, avançado da França, após o triunfo sobre Inglaterra (2-1) nos quartos de final do Mundial do Catar

Felicidade: "É extraordinário. Trabalhamos muito bem defensivamente, lembra-me um pouco o jogo com a Bélgica em 2018."

Golo marcado: "Eu sabia que ia marcar mais um. 'Grizi' deu-me uma grande bola. É ótimo para a equipa. Esta noite foi uma partida muito importante, sabíamos do potencial da Inglaterra. Fizemos uma partida muito sólida, com muita solidariedade. Tentamos ser contundentes no contra-ataque. Fomos atrás disto mentalmente. Estou super orgulhoso desta equipa, espero chegar o mais longe possível."