Giménez terá agredido diretor da FIFA: "São todos uma cambada de ladrões!"

Defesa do Atlético de Madrid estava irado no final da partida que ditou o afastamento do Uruguai do Mundial do Catar

José Giménez, defesa do Uruguai, foi dos jogadores da sua equipa mais furiosos com a arbitragem após o triunfo sobre o Gana, que foi insuficiente para os sul-americanos se qualificarem para a fase seguinte do Mundial do Catar.

O Uruguai reclamou veemente, após o apito final, um penálti não assinalado sobre Cavani. Giménez, segundo alguns meios, terá mesmo agredido o diretor de competições da FIFA, no calor do momento no relvado.

Apanhado pelas câmaras, gritou: "São todos uma cambada de ladrões, filhos da p***!"

Já o capitão Godín falou em roubo, Cavani atirou ao chão um ecrã a caminho dos balneários...