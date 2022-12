Giménez, à esquerda, estava furioso após a eliminação do Uruguai

Defesa uruguaio mostrou arrependimento, diz o presidente da federação daquele país

No dia em que se soube que a federação uruguaia e vários dos seus jogadores estão sob alçada disciplinar da FIFA, a federação do Uruguai esclareceu que o defesa José María Giménez pediu desculpa ao oficial da FIFA que agrediu nos protestos no final da partida.

Ignacio Alonso, presidente da federação daquele país, esclareceu no Canal 12 do Uruguai, o sucedido e informou sobre o pedido de desculpas de Giménez: "Ligou-lhe para pedir desculpas, não teve nenhuma intenção de agredir ou magoar. A reação não é correta, vi várias filmagens. Ele estava à à procura da posição do seu colega e procurou abrir caminho e golpeou-o. Quando começaram a surgir imagens enviámos para os advogados para começar a analisar a situação. Estamos tranquilos, temos respaldo jurídico."

Alonso explicou ainda como foi o diálogo de Giménez com o responsável da FIFA agredido. "Disse-lhe que lhe pedia desculpa, que não queria afetá-lo. Fê-lo através de um telemóvel de um oficial da FIFA. Isso marca o seu arrependimento e o nível moral do jogador", afirmou.

Recorde-se que além desta agressão, Giménez foi ainda apanhado pelas câmaras da televisão a insultar e a chamar de ladrões aos árbitros da partida com o Gana.