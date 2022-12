Giménez arrisca suspensão muito pesada após insultos e agressões a elemento da FIFA

De acordo com relatos na imprensa espanhola, o defesa-central arrisca uma suspensão que pode ir até 15 jogos.

José Giménez, defesa-central do Uruguai, foi dos jogadores da sua equipa mais furiosos com a arbitragem após o triunfo sobre o Gana (2-0), que foi insuficiente para os sul-americanos se qualificarem para a fase seguinte do Mundial do Catar.

O Uruguai reclamou veemente, após o apito final, um penálti não assinalado sobre Cavani. Giménez, segundo alguns meios, terá mesmo agredido o diretor de competições da FIFA, no calor do momento no relvado.

Apanhado pelas câmaras, gritou: "São todos uma cambada de ladrões, filhos da p***!"

Pois bem, este sábado, vários meios de comunicação social em Espanha reportam que o uruguaio arrisca uma suspensão pesada, que poderia ser "histórica", lê-se na imprensa do país vizinho. O jogador poderá falhar até 15 jogos, que, dada a gravidade, poderão ser cumpridos em qualquer competição, seja no clube ou na seleção.