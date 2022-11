Gaya e a lesão que o tirou do Mundial do Catar: "Estou a tentar assimilar"

Lateral espanhol lamentou problema físico que o retirou da grande competição de seleções

Jose Gaya foi um dos vários jogadores a perder o Mundial devido a lesão. O espanhol, convocado por Luis Enrique, já abandonou a concentração da seleção, enquanto ainda tenta assimilar o que lhe aconteceu.

"Estou a tentar assimilar a situação. É difícil. É muito duro. Estou triste, mas orgulhoso de ter lutado todos estes anos para poder estar presente", referiu, antes de voar para o seu país, em declarações à imprensa espanhola.

Recorde-se que Álex Baldé, do Barcelona, de apenas 19 anos, foi chamado para o lugar do jogador do Valência. O produto de La Masia chega ao Catar sem uma única internacionalização por La Roja.