Gavi vai a jogo contra Marrocos e, assim, igualar Pelé em Mundiais: saiba o porquê

Espanhol titular num jogo a eliminar com apenas 18 anos. Não acontecia desde 1958, com o Rei

Pablo Martín Páez Gavira, mais conhecido no mundo do futebol por Gavi, continua a quebrar recordes e a fazer história. Ao ser lançado por Luis Enrique no onze espanhol contra Marrocos, o médio vai igualar um feito de Pelé.

Desde 1958, na Suécia, quando o Brasil lançou o Rei com apenas 17 anos no 11, que um jogador tão jovem não era titular num jogo a eliminar do Mundial. Aos 18 anos e 123 dias, Gavi vai continuar a fazer história.