Gareth Southgate: "A França? Tem algumas individualidades de outro nível"

Declarações do selecionador inglês Gareth Southgate após o Inglaterra-Senegal (3-0), jogo dos oitavos de final do Mundial2022 de futebol, disputado em Al Khor, no Qatar:

Sobre a exibição: "A coragem da nossa execução, a forma como trabalhámos sem bola [fez a diferença]. Segurámos demasiado a bola na primeira meia hora, e as nossas melhores oportunidades vieram de a recuperar do adversário, com o Jude Bellingham e o Henderson fenomenais nesse aspeto. Henderson não costuma marcar muitas vezes, mas é fantástico, um grande líder que cose a equipa."

O golo: "Era importante para nós e para o Harry Kane que ele marcasse. Temos alguns super jovens e tem sido bom dar-lhes oportunidade. Estes jogos são uma experiência brutal para eles. A forma como evoluem é fenomenal, a equipa fez um jogo muito complicado parecer simples."

Sobre os quartos: "A França é uma grande equipa, com um histórico fenomenal no torneio e algumas individualidades de outro nível. Então, sem dúvida, será um jogo em que teremos de estar ao nosso máximo nível".