Ganês que perdeu Mundial por lesão vai motivar colegas contra Portugal

Guarda-redes Joseph Wollacott foi decisivo na qualificação e vai ao Catar na mesma

O guarda-redes do Gana Joseph Wollacott falhou o Mundial do Catar por lesão, depois de ter sido decisivo na fase de qualificação, mas vai estar no certame e em particular no jogo contra Portugal, para motivar os colegas.

Wallacott foi titular em seis jogos da fase de qualificação, mas uma lesão tirou-o do Mundial.

Atualmente representa o Charlton, de Inglaterra.

O Gana defronta Portugal, no Grupo H, na quinta-feira.