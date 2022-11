Gana, adversário de Portugal, assinou código de conduta após bronca em 2014

Federação pediu ao grupo que tenha ética e integridade. Em 2014 houve ameaça de boicote...

Toda a comitiva ganesa que viajou para o Catar teve de assinar um código de conduta pelo qual deverão reger o seu comportamento enquanto estiverem a disputar o Mundial. Jogadores, treinadores e dirigentes leram e concordaram com as regras que se encontram no documento e que respeitam a normas individuais e coletivas.

"Espera-se que o grupo seja ético, respeitador, honesto, mostre um nível muito alto de integridade e defenda o bom nome da Federação e da seleção", podia ler-se em comunicado publicado na página oficial do organismo, ainda que sem especificar quais seriam as eventuais penalizações em caso de não cumprimento das regras estabelecidas.

Recorde-se que em 2014, nas vésperas de defrontar Portugal para a terceira jornada da fase de grupos do Mundial, os ganeses ameaçaram faltar ao jogo, exigindo receber da Federação o prémio de participação prometido em dinheiro vivo. O imbróglio acabou por se resolver com o presidente do organismo, John Dramani Mahama, a voar para o Brasil com 2,2 M€ numa mala para distribuir pelo plantel.