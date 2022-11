Galês viveu emoções fortes: "De chorar todo o dia a estrear-me num jogo de um Mundial"

Avô de Neco Williams faleceu no dia anterior ao País de Gales defrontar os Estados Unidos no Catar

Neco Williams, ala esquerdo do País de Gales, viveu nos últimos dias emoções fortes.

Na domingo recebeu a notícia do falecimento do avô e na segunda-feira estreou-se num Mundial, contra os Estados Unidos (1-1).

"Ontem tive de enfrentar a notícia mais dura que foi ouvir a minha mãe dizer-me que o meu avô tinha falecido. De chorar todo o dia a estrear-me num jogo de um Mundial foi extremamente duro, mas passei por isso com o apoio da minha família e dos meus colegas", escreveu nas redes sociais, acrescentando: "Por isso dediquei-lhe o jogo e este ponto importante".

Yesterday was the toughest news I"ve ever had to face and that was listening to my mum tell me my grandad past away last night to go from crying all day to start in a World Cup game was extremely tough but I got through it from the support of my team mates and family❤️ pic.twitter.com/3pcxl0C3Qc - Neco Williams (@necowilliams01) November 21, 2022