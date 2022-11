Gakpo aponta: "Não fomos suficientemente seguros com a bola"

Declarações de Cody Gakpo, autor do primeiro golo dos Países Baixos, no final do encontro frente ao ​​​​​​​Senegal (0-2), da primeira jornada do Grupo A do Mundial'2022, esta segunda-feira.

O golo marcado: "Vi o guarda-redes a sair da baliza. Foi uma oportunidade de ouro, só faltava colocá-la no fundo da baliza. No lance do golo, intuí imediatamente o que Frenkie [De Jong] ia fazer. A bola dele chegou bem atrás da defesa senegalesa. Eu sabia que se tocasse na bola, teria uma boa chance de levar o guarda-redes a cometer um erro. É sempre bom ganhar no final do jogo. Dá confiança."

Melhorias a fazer: "Acho que não fomos suficientemente seguros com a bola, desperdiçámos várias ocasiões, temos de nos organizar melhor. Temos uma grande equipa, com grandes jogadores, mas se eu puder dar o meu contributo, melhor ainda. Não fomos muito bons na circulação da bola. É um aspeto que precisa ser melhorado."