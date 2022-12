Futuro de Benzema na seleção nas mãos da renovação ou saída de Deschamps

Relação entre avançado e treinador tem piorado nas últimas semanas

A possível continuidade de Didier Deschamps na seleção francesa depois do Mundial pode dificultar o regresso de Benzema. A imprensa francesa garante que a relação entre os dois não é boa.

De acordo com o L'Équipe, a possível continuidade de Deschamps depois do Mundial pode ditar o fim de Benzema na seleção. A relação entre os dois piorou nas últimas semanas, com o selecionador a ficar magoado por não ver o seu nome mencionado na gala da Bola de Ouro e o jogador a ter o mesmo sentimento depois de não poder recuperar da lesão no Catar.

Karim Benzema, refira-se, não aceitou ir ao Catar para ver a final do Campeonato do Mundo.