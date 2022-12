França teve dois ausentes na véspera da meia-final e existe receio de mais casos

Com fortes dores de garganta, Dayot Upamecano e Adrien Rabiot não treinaram na última sessão de trabalho antes do jogo com Marrocos, agendado para as 19h00 desta quarta-feira.

Dayot Upamecano e Adrien Rabiot não treinaram na terça-feira, véspera do encontro da seleção francesa com Marrocos nas meias-finais do Mundial'2022, agendado para as 19h00 desta quarta-feira.

De acordo com o jornal "L'Équipe", os dois jogadores terão falhado o treino devido a fortes dores de garganta e poderão mesmo falhar o jogo desta quarta-feira com a seleção africana.

O lugar do central do Bayern, que leva três dias com dores e já não havia treinado na segunda-feira, deverá ser ocupado por Ibrahima Konaté, titular na estreia da seleção francesa e também com a Tunísia, escreve o diário desportivo francês.

Já Rabiot apanhou um resfriado na segunda-feira. Caso não esteja disponível para a partida desta quarta-feira, deverá ser substituído por Youssouf Fofana, médio do Mónaco. Tchouaméni, ausente do treino de segunda-feira devido a uma pequena lesão, não deverá ter problemas de maior e deverá ser titular.

Na concentração da seleção francesa existe, no entanto, um forte receio de que o vírus se possa chegar a mais jogadores.