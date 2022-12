França reforça dispositivo de segurança no fim de semana pelo Mundial

Se no França-Marrocos houve 10 mil polícias na rua, no sábado (Croácia-Marrocos) haverá 12.840 e no domingo, para a final (Argentina-França) vão ser 14 mil

O governo francês não quer ver repetidos os distúrbios que se seguiram ao França-Marrocos e que levaram à morte de uma pessoa em Montpellier e já anunciou que reforçará o dispositivo policial durante todo o fim de semana, por causa do jogo para o terceiro lugar (Croácia-Marrocos, no sábado) e da final do Mundial (Argentina-França).

Para a final, estarão 14 mil polícias e gendarmes nas ruas, sendo que os Campos Eliseus estarão fechados ao trânsito.

Para o Croácia-Marrocos, dada a grande comunidade marroquina no país além de muçulmanos de outros países que torcem pelos africanos, estarão 12.840 agentes das forças de autoridade nas ruas.

Recorde-se que após o França-Marrocos das meias-finais, com 10 mil agentes nas ruas, verificaram-se incidentes que levaram à morte de uma pessoa em Montpellier, um adolescente de 14 anos que foi atropelado por um carro descontrolado e que se deu à fuga. Nessa noite, foram detidas cerca de 250 pessoas. Segundo a polícia gaulesa, os detidos eram maioritariamente elementos de ultra-direita que tinham saído à rua precisamente para entrar em confronto com as comunidades de marroquinos.