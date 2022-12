França mobiliza dez mil polícias por causa da semifinal com Marrocos

Na noite em que as duas seleções se qualificaram para as meias finais houve incidentes no país e a medida visa evitar que se repitam

O governo francês mobilizou dez mil agentes da ordem, entre polícias e "gendarmes", para assegurar a ordem público na quarta-feira, quando se realizar o França-Marrocos, nas meias finais do Mundial do Catar.

Quando as duas seleções se qualificaram para esta fase registaram-se distúrbios no país e o governo pretende evitar que tal se repita.

O jogo é de risco elevado, mas não só no Catar, também em França, onde há uma grande comunidade de marroquinos. Além destes, também outras comunidades de países muçulmanos apoiam o êxito de Marrocos, pelo que se espera que a situação possa escalar.

Dos dez mil agentes mobilizados, 2.200 são em Paris. A zona dos Campos Eliseus estará bem vigiada e o presidente da câmara pediu mesmo a interdição de veículos, mas não conseguiu concretizar o desejo.