França, já apurada para os "oitavos" do Mundial, revoluciona como nunca se viu

Equipa já apurada mexeu nove peças e mudou até o esquema tático contra a Tunísia. Mandanda é o mais velho de sempre nos bleus

A seleção francesa está já apurada para os oitavos de final e, por isso mesmo, Didier Deschamps surpreendeu. Fez nove alterações na equipa titular, face à vitória anterior frente à Dinamarca.

A França nunca tinha mudado tanto de um jogo para outro num Mundial. O conjunto francês alterou até a tática, de 4x2x3x1 para 4x4x2, com a colocação na frente de Kolo Muani e Coman, descansando o quarteto habitualmente titular Dembelé, Griezmann, Mbappé e Giroud, frente à Tunísia, no primeiro encontro oficial entre as duas seleções.

Do jogo anterior só resistiu o capitão Varane, central, e o médio Tchouaméni. Face às lesões na lateral esquerda, Camavinga, médio-centro, habitualmente, jogou na ala canhota. Disasi, de 24 anos, foi o lateral direito e estreou-se nos bleus e logo num Mundial. Veretout e Guendouzi, do Marselha, somaram também os primeiros minutos na competição, sendo que também Mandanda merece destaque.

O guarda-redes que cumpre a sua sétima fase final pela seleção, o terceiro Mundial da carreira, torna-se aos 37 anos e 247 dias o atleta mais velho a alinhar pelos blues, superando Bernard Lama, que em 2000 jogou contra a Inglaterra com 37 anos e 148 dias.