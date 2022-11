França inicia defesa do título mundial com susto e uma goleada

Equipa de Didier Deschamps esteve a perder, mas acabou por golear a Austrália.

A França iniciou da melhor maneira a defesa do título, ao golear esta terça-feira a Austrália por 4-1, em jogo do Grupo D do Mundial'2022 de futebol, disputado no Estádio Education City (Doha), o qual até esteve a perder.

Um golo de Craig Goodwin, aos nove minutos, adiantou a formação australiana, mas os gauleses deram a volta ao marcador ainda na primeira parte, com golos de Adrien Rabiot, aos 26, e de Olivier Giroud, aos 32. Kylian Mbappe, aos 68, e Giroud, que 'bisou', aos 71, ampliaram a vantagem gaulesa na etapa complementar.

Com este resultado, a França isola-se na frente do grupo, com três pontos, sendo seguida por Dinamarca e Tunísia, que empataram 0-0 e têm um ponto cada, enquanto a Austrália ocupa a última posição, sem qualquer ponto.