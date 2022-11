"França faltou-nos ao respeito? Já joguei contra clubes que vocês nem conhecem"

Declarações de Wahbi Khazri, avançado que marcou o único golo da vitória da Tunísia sobre a França (1-0), insuficiente para a seleção africana garantir o apuramento para os oitavos de final do Mundial'2022.

Vitória: "Mostrámos coisas boas, fomos consistentes com bola e também fomos sólidos defensivamente. Fizemos um verdadeiro jogo de equipa. Depois há a desilusão por não nos qualificarmos com quatro pontos. Mas só nos podemos culpar a nós próprios, não fizemos o que precisávamos de fazer nos dois primeiros jogos. A vitória deixa um sabor amargo, mas penso que o povo tunisino está orgulhoso de nós".

A Tunísia encarou as muitas mudanças no onze titular da França como uma provocação? "Não precisávamos disso para sermos picados... Depois da Austrália [derrota por 0-1], tivemos de mostrar uma cara diferente. Reagimos bem e hoje conseguimos uma grande vitória coletiva. Se formos lúcidos e inteligentes, vemos que havia alguns jogadores de grande classe à nossa frente. Camavinga e Tchouaméni jogam no Real Madrid e não vou falar de todos... A vitória é merecida por causa do que mostrámos".

Mas não diria que foi uma falta de respeito? "Não, para mim é uma honra. Venho de um cantinho da Córsega e joguei contra clubes que vocês [jornalistas] nem sequer conhecem. Nunca esperei jogar um Campeonato do Mundo e marcar, por isso ter feito os dois... Defrontámos jogadores da Liga dos Campeões, que eu vejo na terça e quarta-feira na televisão. É ótimo poder jogar contra eles, para mostrarmos que não somos ridículos e que não temos nada que os invejar. Temos um bom grupo, unido e que vive bem. Fomos recompensados com esta vitória".

Quando é que se apercebeu que a Austrália estava a ganhar? "Eu sabia-o quando fui substituído. Vimos no placard do estádio. Foi um golpe para a nossa moral. No banco, rezávamos para ter esperança, mas o golo da Dinamarca não chegou. É o que acontece quando se depende de outros. A sensação é mista... Estamos felizes por termos vencido uma equipa como a França, que tem jogadores excecionais, e não vamos embora com uma derrota, mas teria sido muito bom se a vitória nos tivesse levado aos oitavos de final".