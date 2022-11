França dá a volta em cinco minutos, veja os golos

Primeiro Rabiot aos 27' e depois Giroud aos 32' marcaram pela França, depois de a Austrália se ter adiantado no marcador. Veja os dois golos dos gauleses na estreia no Grupo D do Mundial do CAtar

Rabiot de cabeça! Empata a França ainda antes da meia hora de jogo!



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #sagres #França #Austrália