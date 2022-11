França anuncia convocados para o Mundial de 2022. Confira a lista

A atual campeã do Mundo está inserida no Grupo D do Mundial de 2022, juntamente com a Dinamarca, Tunísia e Austrália.

A seleção da França, orientada por Didier Deschamps e atual detentora do título de campeã do mundo, acabou de anunciar a respetiva convocatória para o Mundial de 2022, que arranca a 20 de novembro.

As principais ausências são o guarda-redes Mike Maignan (Milan), o lateral Ferland Mendy (Real Madrid) e os avançados Wissam Ben Yedder (Mónaco) e Antoine Griezmann (Atlético de Madrid). De resto, Paul Pogba (Juventus) e N'Golo Kanté (Chelsea) já eram baixas esperadas, devido a lesão.

Eis os 25 nomes:

Guarda-redes: Alphonse Aréola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Defesas: Lucas Hernández (Bayern), Theo Hernández (Milan), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern), Raphaël Varane (Manchester United)

Médios: Youssouf Fofana (Mónaco); Eduardo Camavinga (Real Madrid); Mattéo Guendouzi (Marselha); Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marselha)

Avançados: Karim Benzema (Real Madrid); Kingsley Coman (Bayern); Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Milan), Kylian Mbappé (PSG) e Christopher Nkunku (Leipzig).